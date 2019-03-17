Политика
Президент Сербии обратится к народу из-за беспорядков в БелградеЭкономика сегодня вчера в 21:13
С экстренным обращением к народу в связи с субботним инцидентом в Белграде обратится президент Сербии Александр Вучич. Выступление Вучича намечено на полдень воскресенья 17 марта (14:00 мск). Оно будет связано с инцидентом, в ходе которого протестующие в Белграде ворвались в здание телецентра.
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Президент Сербии обратится к народу в связи с беспорядками в Белграде
Комсомольская правдавчера в 22:50
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