Президент Сербии Вучич признал потерю КосовоiReactor 00:06

Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления перед сербским парламентом, добавив, что ситуация в Косово больше не находится под контролем у Сербии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на РТС.

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