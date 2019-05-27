Политика
Президент Сербии Вучич признал потерю КосовоiReactor 00:06
Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления перед сербским парламентом, добавив, что ситуация в Косово больше не находится под контролем у Сербии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на РТС.
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Политика
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