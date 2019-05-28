Политика

Президент Сербии Вучич признал потерю КосовоiReactor 00:06

Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления перед сербским парламентом, добавив, что ситуация в Косово больше не находится под контролем у Сербии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на РТС.
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Президент Сербии признал потерю Косово

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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 31 мая 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
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