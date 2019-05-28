Политика
Президент Сербии Вучич признал потерю КосовоiReactor 00:06
Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления перед сербским парламентом, добавив, что ситуация в Косово больше не находится под контролем у Сербии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на РТС.
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В России изменились правила медицинского страхования
В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
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Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
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В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников
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Культура
Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»
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Энергетика
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Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
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В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
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Обновлено в 02:21
Общество
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Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
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На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки
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Общество
Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Авто
Начало продаж Toyota Supra в России назначено на 3 июня
Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже 3 июня.
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Эксперты назвали 5 мешающих похудеть привычек
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Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с Россией
Отношения Литвы и России в дальнейшем вряд ли поменяются, так как Вильнюс не хочет «предавать» украинских партнеров.
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Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой
Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.
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Происшествия
Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок
Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
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Футбол
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По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
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Девочку из Перми отстранили от занятий из-за отказа делать манту
Родители Мирославы Пятуниной отказались от анализа реакции Манту и прошли современный т-спот.
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Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
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