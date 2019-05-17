Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с ТурциейРоссийская газета 22:55
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США. Прежде благодаря данному режиму некоторые товары ввозились на территорию Соединенных Штатов без пошлин. Глава государства принял соответствующее решение, основываясь на уровне экономического развития Турции.
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Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 20:29
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Культура
Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено в 15:46
Авто
Салон нового Bentley Flying Spur будет отделан 3D-кожей
Новый материал отделки, являющийся трехмерной текстурной кожей, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.
Обновлено в 11:06
Экономика
Скорректированная чистая прибыль QIWI в 1 квартале увеличилась на 53%
Скорректированная чистая прибыль QIWI по МСФО в 1 квартале 2019 года увеличилась на 53% - до 1 653 млн рублей ($25,5 млн) или 26,64 руб. на одну акцию, сообщает компания.
Обновлено в 06:35
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Многодетную хабаровчанку осудили за попытку выкинуть младенца в окно
В Хабаровском крае многодетную мать осудили на шесть лет колонии общего режима за попытку выкинуть своего девятимесячного сына с четвертого этажа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.
Обновлено в 22:46
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Обновлено в 20:20
Энергетика
Ущерб от грязной нефти на нефтепроводе «Дружба» обещают компенсировать
Комментируя ситуацию вокруг приостановки транспортировки нефти на нефтепроводе «Дружба» после вброса хлорсодержащих веществ, вылившейся в разбирательство на международном уровне, Козак указал на «очень конструктивную позицию» «Транснефти», которая готова компенсировать реальный ущерб.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
На северо-востоке Китая затопило рудник
Подземные воды затопили в пятницу шахту на одном из предприятий по добыче железной руды в китайском уезде Сюнькэ (провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая).
Обновлено в 23:20
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Политика
Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Обновлено в 05:08
Общество
Алтайским учителям изменят систему оплаты труда
Совершенствование системы оплаты труда педагогов обсудили накануне в региональном министерстве образования и науки Алтайские учителя будут получать зарплату по-новому.
Обновлено в 22:13
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Экономика
Эксперт объяснил, почему у россиян нет сбережений
Отсутствие сбережений у россиян вызвано несколькими факторами, например, менталитетом и снижением реального дохода, рассказала РИА Новости начальник управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анна Тугай.
Обновлено в 12:43
Здоровье
Правительство предлагает уточнить определение «наркоман»
Правительство предлагает исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза «наркомания» и уточнить понятие «наркоман».
Обновлено в 18:07
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Общество
Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен
Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16