Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»Вечерняя Москва вчера в 21:03

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом. Трамп планирует посетить Великобританию с государственным визитом 3–5 июня. Перед поездкой СМИ поинтересовались у него, что он думает о критике в свой адрес.

Происшествия Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки.

Политика Путин поздравил Пашиняна с днём рождения Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поздравил его с 44-м днём рождения.

Экономика Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Футбол Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.

Происшествия Перестрелка произошла на границе Ирана и Турции По данным турецкой прессы, погибли двое военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

Происшествия Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.

Здоровье Сколько надо отдыхать, выяснили эксперты Эксперты из Университета штата Огайо выяснили, что отдыхать надо не менее трёх недель ежегодно, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет.

Политика Путин присвоил аэропортам страны новые имена Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении новых имен более 40 аэропортам по всей стране.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.

Армия и оружие Индия отменила ограничения на полеты в воздушном пространстве страны Индийские власти отменили временные ограничения на полеты в воздушном пространстве, ранее введенные из-за обострения конфликта с Пакистаном, сообщает пресс-служба ВВС Индии.

Политика Вуз в Киеве счел невозможным образование на украинском языке Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу заявил, что вуз не будет вести обучение только на украинском языке в соответствии с требованием закона.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.

Происшествия Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.

Армия и оружие Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.

Транспорт В Москве построят около 20 причалов для речных трамваев Власти Москвы планируют оборудовать около 20 причалов для речных трамваев к 2024 году, сообщила в субботу пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Происшествия Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Происшествия На Сицилии произошло извержение вулкана Этна На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.

Общество В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку» В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Происшествия В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Здоровье Врач назвала главный способ укрепить иммунитет Известный врач-педиатр Анна Левадная уверена, что для укрепления иммунитета не нужно употреблять никакие мультивитамины или БАДы.

Происшествия Муж убитой Натальи Платуновой заключен под стражу Как сообщили интернет-изданию "Новости Саратова" в пресс-службе СК региона, 37-летней муж Натальи Платуновой, признавшейся в её убийстве, заключен под стражу.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.