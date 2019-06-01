Политика
Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»Вечерняя Москва вчера в 21:03
Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом. Трамп планирует посетить Великобританию с государственным визитом 3–5 июня. Перед поездкой СМИ поинтересовались у него, что он думает о критике в свой адрес.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.Известиявчера в 19:40
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