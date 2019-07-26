Общество

Президент России запретил передавать коллекторам долги по ЖКХБИЗНЕС Online 10:19

В России запретили передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Документ, опубликованный на официальном портале
 правовой информации, исключает возможность передавать коллекторам полномочия по взысканию просроченной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.
Ридус09:59

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Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

ТАСС09:20

Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам

Российская газета10:35

Путин запретил передавать долги по ЖКХ коллекторам

REGNUM10:19

Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Москва 2409:55

Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам

Rambler News Service09:33

Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ

РИА Новости10:47

Путин запретил передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ

Парламентская газета10:19
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
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Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

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По предварительной информации, один человек погиб, еще семеро госпитализированы В Челябинске на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера столкнулись сразу три маршрутных автобуса ПАЗ и автокран.
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