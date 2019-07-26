с чего всё началось

В России запретили передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Авто АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX Как сообщили АвтоВестям в российском офисе Mitsubishi, что обновленный кроссовер ASX поступит к российским дилерам марки в первой половине 2020 года.

Политика Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Экономика Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7% Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Армия и оружие В Севастополе впервые поднят символ Дня ВМФ на Черноморском флоте Сегодня на генеральной репетиции Военно-морского парада в городе-герое Севастополь на флагшток у памятника Затопленным кораблям впервые поднят исторический символ Дня ВМФ на Черноморском флоте – флаг линейного корабля «Императрица Мария».

Происшествия За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Происшествия В лагере под Хабаровском избили ребенка Напомним, в ночь на 23 июля в Хабаровском крае загорелся палаточный лагерь «Холдоми».

Общество Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.

Армия и оружие Во Франции обвинили российский спутник в шпионаже Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 25 июля заявила, что российский спутник "Луч-Олимп" мог шпионить за аппаратами других государств и способствовать сбоям в их работе.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Происшествия В Екатеринбурге горят «Чапаевские бани» «Е1» рассказали о начале пожара, охватившем комплекс «Чапаевские бани», расположенный на Серовском тракте.

Общество Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.

Армия и оружие Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".

Экономика «Восточный» попросил арестовать долю Baring Vostok в банке «Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.

Футбол Клубный чемпионат мира-2019 пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря Клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Политика В МИД прокомментировали задержание российского танкера на Украине Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу, сообщил источник в российском МИД.

Культура В «Сатириконе» появится новый директор Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин сообщил ТАСС, что в кандидатура нового директора театра находится на согласовании в Министерстве культуры.

Политика Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Музыка На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".

Спорт Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Происшествия К родителям Янкаускаса пришли с обыском Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас сообщил, что к его родителям пришли с обыском.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.