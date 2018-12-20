Экономика
Президент Путин пообещал продолжить поддержку сельского хозяйства
Президент Путин пообещал продолжить поддержку сельского хозяйстваСвоё ТВ07:02
На вопрос, почему среди нацпроектов нет сельского хозяйства, президент России Владимир Путин ответил, что сельское хозяйство – и так российский нацпроект.
Своё ТВ07:02
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Сельское хозяйство у нас это давно национальный проект. У нас поддержка измеряется сотнями миллиардов рублей. Это поддержка будет продолжена, причем, как по крупным хозяйствам, так и по фермерским. По всем сегментам сельского хозяйства.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
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