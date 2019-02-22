Политика
Президент России подписал указ о призыве запасников на военные сборыФедералПресс вчера в 19:28
Указ о призыве запасников на военные сборы подписал вчера ночью президент России Владимир Путин. Документ размещен на государственном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Из текста следует, что сборы будут проходить в вооружённых силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.RT на русскомвчера в 10:49
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Происшествия
Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье
Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Новосибирске арестовали замдиректора медцентра им. Мешалкина
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в центре имени Мешалкина 20 февраля прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о хищении более 1,3 миллиарда рублей и легализации доходов, полученных преступных путем в 2015-2018 годах.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В московском метро безбилетник ранил ножом контролера
Неизвестный нанес ножевое ранение контролеру на станции "Кузьминки" московского метро, преступник скрылся, ведется поиск, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Салюков стал генералом армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков получил звание генерала армии, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 03:03
Футбол
Александр Дюков избран новым президентом РФС
Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Эквадоре
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на востоке Эквадора недалеко от границы с Перу.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка
Обновлено вчера в 03:31
Общество
Прокуратура заинтересовалась приношением верблюдов в жертву богам
Прокуратура города Ангарска начала проверку по факту проведения массового обряда с сожжением пяти верблюдов.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин поручил разработать меры поддержки молодежной музыки
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации обсудить с экспертами и разработать меры поддержки современной популярной музыки.
Обновлено в 03:21
Футбол
ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна
В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 04:41
Кино
Семья Майкла Джексона предъявила HBO иск на 100 млн долларов
Обновлено в 03:27
Происшествия
Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково
"Экспертам предстоит оценить техническое состояние лайнера, прежде чем допустить его к новым полетам", - сказал источник.
Обновлено в 03:20
Культура
Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником
Президент Украины Пётр Порошенко приписал русского художника-авангардиста Казимира Малевича к украинским живописцам.
Обновлено в 05:08
Политика
В Кремле не считают критической ситуацию с управлением в КЧР
В Кремле не считают критической ситуацию с управлением в Карачаево-Черкесии на фоне «дела Арашуковых».
Обновлено в 05:13
Экономика
Более 4 млн граждан РФ получат социальные доплаты к пенсиям
Увеличение социальных доплат к пенсиям в Российской Федерации по поручению главы государства затронет порядка 4 млн человек.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Песков объяснил поручение Путина по «китовой тюрьме»
Ситуация с «китовой тюрьмой» Приморского края достаточно резонансная и сложная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:52
Политика
В России из судебных залов могут исчезнуть кабины для обвиняемых
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о запрете клеток для обвиняемых в залах судов, сообщается 22 февраля на сайте правительства РФ.
Обновлено в 04:54
Экономика
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП
Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе
России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:12
Политика
ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.
Обновлено в 04:16
Политика
В СК создадут линию для приема сообщений о случаях давления на бизнес
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать отдельную телефонную линию в ведомстве для сообщений о случаях давления на бизнес после того, как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул тему незаконного уголовного преследования предпринимателей.
Обновлено в 05:48
Политика
Волкер представил сайт о «российской агрессии» на Украине
Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт о противодействии "российской агрессии" на Украине.
Обновлено в 06:12
Политика
Адвокат Бутиной сообщил о подготовке её депортации в Россию
Паспорт арестованной в США Марии Бутиной передан миграционной службе страны, готовится её депортация, заявил адвокат россиянки Роберт Дрисколл.
Обновлено в 05:44
Общество
Московский университет МВД России провел занятие на морозе
Пока неизвестно, почему было принято решение проводить уроки на улице. В университете МВД не смогли прокомментировать эту информацию.
Обновлено в 05:16
Футбол
Фанаты «Спартака» бойкотируют матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ
Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намерено бойкотировать домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за действий контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) и самого клуба.
Обновлено в 04:45
Космос
Источник назвал возможную причину нештатной ситуации с EgyptSat-A
Накануне другой источник РИА Новости сообщил, что после пуска с Байконура из-за "нештатной ситуации" на третьей ступени "Союза" разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A оказался выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Челябинской области скончалась воспитанница приюта
11-летняя воспитанница одного из социальных учреждений в Троицке Челябинской области скоропостижно скончалась 21 февраля после уроков.
Обновлено в 04:12