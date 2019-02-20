Путин наградил президента ФИФА орденом ДружбыРБК 15 февраля в 07:01

Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира. И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас орденом Дружбы РФ.

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