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Президент России Владимир Путин посетил ХерсонесВести Севастополя вчера в 18:13

10 августа Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе посетил Президент России Владимир Путин. Президент присутствовал на спектакле «Грифон», подготовленном Патриаршим советом по культуре, фондом «Моя история» и Херсонесским музеем.
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