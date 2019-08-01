Футбол

Sports.ruSports.ruПрезидент «Ромы» одобрил трансфер Тайсона

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Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи получил согласие со стороны президента клуба Джеймса Паллотты, который изначально был против крупных трат ради Тайсона, сообщает Corriere dello Sport. Ранее 31-летний бразилец написал в инстаграме: «Позвольте мне уйти».
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