Футбол
ЧемпионатПрезидент «Ромы» одобрил возможный трансфер Тайсона
Президент римской «Ромы» Джеймс Паллотта одобрил возможное приобретение бразильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, утверждает Corriere dello Sport. По данным источника, изначально босс итальянского клуба был против больших расходов ради трансфера Тайсона, но теперь изменил мнение.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
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РИА Новости вчера в 19:04
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В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Общество
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Избиение российского подростка воспитателями в лагере попало на видео
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РБК 04:22
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
В ночь на четверг Пакистан испытал баллистическую ракету малой дальности "Газнави", написал глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
РИА Новости 03:38
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Пользователи Reddit обсуждают пост девушки, поднявшей жениха на смех из-за «жалкого» помолвочного кольца, которое он преподнес ей с предложением выйти за него замуж.
Экспресс газета 02:33
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Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Общество
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Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве, о чем сообщил РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Бузовой могут доверить пропаганду безопасности на дорогах
Журналистская правда 02:51