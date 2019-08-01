Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи получил согласие со стороны президента клуба Джеймса Паллотты, который изначально был против крупных трат ради Тайсона, сообщает Corriere dello Sport. Ранее 31-летний бразилец написал в инстаграме: «Позвольте мне уйти».

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Политика Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат» Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, говорится в сообщении правительства ФРГ.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Происшествия В Кузбассе столкнулись два поезда, есть погибшие В Киселёвске на технологической железнодорожной ветке столкнулись два состава: тепловоз врезался в стоящий на путях грузовой поезд.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Политика Трамп решил пересмотреть объем военной помощи Украине Президент США Дональд Трамп решил пересмотреть объем военной помощи Украине.

Общество Хэмилтон откроет рестораны для вегетарианцев Британец откроет сеть бургерных Neat Burger (перевод с английского — «Приятный бургер») для вегетарианцев.

Происшествия В Германии 30 человек пострадали в ДТП с автобусом Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в федеральной земле Бранденбург в Германии, пострадали 30 человек, большинство из которых – дети, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на пожарную службу.

Экономика Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».

Музыка 1 сентября в Майкопе состоится массовое исполнение гимна России В честь юбилея одного из главных геральдических символов, 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» при содействии министерства культуры РФ пройдет всероссийская акция по исполнению гимна.

Здоровье Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.

Политика 70 лет назад в СССР провели первое испытание атомной бомбы 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба РДС-1.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Игры Релиз Warsaw отложили почти на месяц Польская студия Pixelated Milk объявила, что переносит релиз тактической ролевой игры Warsaw. Игра должна была выйти на РС 4 сентября.

Общество Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Политика В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.

Экономика Во 2-м квартале выручка АФК «Система» выросла на 9,6% Лесопромышленный холдинг Segezha Group во 2-м квартале нарастил выручку на 17,2% - до 15,5 млрд рублей, OIBDA компании увеличилась на 44,8% и составила 3,8 млрд рублей.

Политика Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Происшествия СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

Политика Порошенко считает новую должность Шуфрича издевательством Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича лидером комитета Верховной рады по свободе слова - не что иное, как издевательство над журналистикой и свободой слова.

Гаджеты Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8 Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.