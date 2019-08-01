Футбол
Sports.ruПрезидент «Ромы» одобрил трансфер Тайсона
Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи получил согласие со стороны президента клуба Джеймса Паллотты, который изначально был против крупных трат ради Тайсона, сообщает Corriere dello Sport. Ранее 31-летний бразилец написал в инстаграме: «Позвольте мне уйти».
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Британец откроет сеть бургерных Neat Burger (перевод с английского — «Приятный бургер») для вегетарианцев.
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В Германии 30 человек пострадали в ДТП с автобусом
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1 сентября в Майкопе состоится массовое исполнение гимна России
В честь юбилея одного из главных геральдических символов, 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» при содействии министерства культуры РФ пройдет всероссийская акция по исполнению гимна.
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Здоровье
Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
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Политика
70 лет назад в СССР провели первое испытание атомной бомбы
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Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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Игры
Релиз Warsaw отложили почти на месяц
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Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи
В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября.
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
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В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
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Во 2-м квартале выручка АФК «Система» выросла на 9,6%
Лесопромышленный холдинг Segezha Group во 2-м квартале нарастил выручку на 17,2% - до 15,5 млрд рублей, OIBDA компании увеличилась на 44,8% и составила 3,8 млрд рублей.
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«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
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Порошенко считает новую должность Шуфрича издевательством
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича лидером комитета Верховной рады по свободе слова - не что иное, как издевательство над журналистикой и свободой слова.
Газета.Ru 05:52
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Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.
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Переход на пуш-уведомления оказался очень выгодным для банков
Замена СМС пуш-уведомлениями позволяет банкам заметно экономить на оповещении клиентов об операциях по картам.
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