Президент «Ромы» обвинил судей в краже победы в матче Лиги чемпионовREGNUM 08:48

Президент футбольного клуба «Рома» Джеймс Паллотта на своей странице в Twitter в четверг, 7 марта, подверг резкой критике действия судей во время состоявшегося накануне матча Лиги чемпионов между «Ромой» и «Порту».

Президент «Ромы» обвинил судей в краже победы в матче Лиги чемпионов

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