Футбол

Президент «Ривер Плейта» едва не пострадал во время беспорядков
Газета.Ru
вчера в 23:23

Президент "Ривер Плейта" Родольфо Д'Онофрио едва не пострадал во время беспорядков на стадионе "Монументаль", сообщает "Советский спорт". Он пытался дать интервью Fox Sports сразу, как было объявлено о том, что матч переносится на следующий день из-за поведения болельщиков.
Газета.Ruвчера в 23:23
Фернандо Гаго
Не могу в это поверить, я испытал настоящий шок. Многие ребята пострадали. У меня случилась аллергическая реакция, а некоторым игрокам было тяжело дышать. Решение не принято, и это не лучший способ подготовки к игре. Семь часов мы ждали. Никакой позиции у нас нет. Если нужно играть, мы будем играть.
— Фернандо Гаго, аргентинский футболистЧемпионат вчера в 17:14

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