Футбол
Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в КитайВести.Ru 08:52
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта. 33-летний футболист попросил руководство "сливочных" отпустить его в чемпионат Китая бесплатно.
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Флорентино Перес о Рамосе: "Для Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду"
Спорт-Экспрессвчера в 19:57
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