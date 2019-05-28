Футбол
Президент «Реала» не говорил с Зиданом о переходе Мбаппе и НеймараРИА Новости 05:09
Президент футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес сообщил, что не говорил с главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом о трансферах форвардов "Пари Сен-Жермен" француза Килиана Мбаппе и бразильца Неймара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Флорентино Перес: «У меня есть надежда, что Азар перейдет в „Реал“ в этом году»
Sports.ruвчера в 18:50
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
Обновлено в 05:45
Политика
Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Общество
NYT: умер основатель Human Rights Watch
Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Политика
С 1 июня в России отменяется роуминг
Напомним, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене внутрироссийского роуминга.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Малышева прокомментировала фото Валерии с незнакомцем в постели
Знаменитая певица Валерия недавно в своем Instagram разместила довольно компрометирующую фотографию - она запечатлена в постели вместе с незнакомым мужчиной.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Политика
Пётр Порошенко согласился стать спонсором Олега Ляшко
Бывший президент Украины Пётр Порошенко согласился стать спонсором политика Олега Ляшко и его Радикальной партии.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Украинский беспилотник скинул гранату на 70-летнюю жительницу Горловки
В результате атаки украинского беспилотника пострадала 70-летняя жительница донецкой Горловки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 22:16
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась длинная очередь
Прием заказов на новый компактный кроссовер Hyundai Venue начался 2 мая, а продажи модели стартовали 21 числа.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Наука
Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков
Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой высказался о своей супруге
Обновлено в 05:07
Культура
Дирижер Спиваков стал самым богатым худруком России
Лидер прошлогоднего рейтинга доходов руководителей учреждений культуры, директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный в 2018 году заработал 39,4 млн руб. — в три раза меньше, чем в 2017 году (тогда он задекларировал 119,3 млн руб.).
Обновлено в 06:04
Наука
Причины аутизма нашли в «мусорной» ДНК
Исследование показало, что количество случаев аутизма, связанного с «мусорной» ДНК, было сопоставимо с мутациями в кодирующих участках, которые отключали функцию генов.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Обновление Samsung Galaxy S10 приводит к зависанию
Компания Samsung выпустила обновление для флагманского смартфона Galaxy S10, однако прошивка пока вызывала негативную реакцию со стороны владельцев устройства.
Обновлено в 02:45
Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения об ужесточении призыва
«Призывников из военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпитали», — передает телеканал «Звезда» сообщение министерства.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора
Группа "Связной" завершила юридическое и операционное слияние с "Евросетью" и сменила гендиректора, говорится в сообщении объединенной компании.
Обновлено в 06:08
Футбол
Дюков: не видим проблемы в продаже пива на стадионах
Моё отношение, клубов и РФС вы знаете: мы не видим никакой проблемы в продаже пива и рекламе его на стадионах.
Обновлено в 06:04
Технологии
Яндекс рассказал о всех своих ресурсах по продаже товаров из России и Китая
Компания Яндекс рассказала сегодня на пресс-конференции Яндекс.Маркета о своих торговых сервисах самого разного рода.
Обновлено в 05:54
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Политика
Россия выступает за полный вывод войск из Афганистана — Лавров
Единственный возможный путь урегулирования Москва видит в политико-дипломатическом процессе и выступает за полный вывод войск, добавил Лавров и призвал все афганские стороны к переговорам.
Обновлено в 05:29
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19