Футбол

Президент «Реала» хочет отомстить «Барселоне», подписав НеймараМатч ТВ 03:48

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«Реал» намерен приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара в нынешнее трансферное окно. По информации источника, президент мадридской команды Флорентино Перес всерьез настроен купить бразильца, чтобы отомстить «Барселоне».
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«Реал» хочет отомстить «Барселоне», подписав Неймара

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Sport.es: Перес хочет купить Неймара, чтобы отомстить «Барселоне»

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Президент «Реала» хочет отомстить «Барселоне», подписав Неймара

Матч ТВ03:48

Президент «Реала» хочет отомстить «Барселоне», подписав Неймара

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Перес настаивает на приглашении Неймара в «Реал». Он хочет отомстить «Барселоне»

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