Футбол
Президент «Реала» хочет отомстить «Барселоне», подписав НеймараМатч ТВ 03:48
«Реал» намерен приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара в нынешнее трансферное окно. По информации источника, президент мадридской команды Флорентино Перес всерьез настроен купить бразильца, чтобы отомстить «Барселоне».
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Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Леонид Слуцкий выложил фото, на котором вновь поедает бургер
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в своем аккаунте Instagram фото, на котором он поедает бургер одном из заведений сети ресторанов быстрого питания.
Обновлено в 04:57
Общество
Минтруд выступил против штрафов за курение на работе
В Минтруде заявили, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, однако все граждане должны иметь "равные возможности в осуществлении своих способностей к труду".
Обновлено в 04:01
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Авто
Выставка COMTRANS-2019 расширилась и изменила формат
3 сентября на открытой площадке COMTRANS ARENA откроется 19-ая Церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России»: лучших из лучших среди отечественных и иностранных производителей коммерческой техники выберут ведущие журналисты авторитетных независимых СМИ.
Обновлено в 03:02
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
По итогам первой половины 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В январе—июне текущего года родились около 720 тыс. человек против 783 тыс. в 2018 году (снижение на 63 тыс.).
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике.
Обновлено в 02:58
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Технологии
На МАКС-2019 покажут сборку приборов при помощи промышленных роботов
Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует посетителям своего стенда на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС, 27 августа - 1 сентября), как происходит сборка ряда приборов с помощью промышленных роботов.
Обновлено в 04:16
Политика
Суд Киева заочно арестовал экс-министра доходов Клименко
Суд в Киеве заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александра Клименко, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 05:25
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обновлено вчера в 22:48
Культура
Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов
Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.
Обновлено в 02:47
Политика
Рассмотрение жалобы на арест Вышинского снова перенесли
Рассмотрение жалобы на продление ареста Кирилла Вышинского в очередной раз отложено.
Обновлено в 04:34
Экономика
Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле
По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.
Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие
Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения
Первым совместным проектом госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкой компании Baykar Defence станет ударный беспилотный летальный аппарат нового поколения "Акинджи", сообщила во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
Меньше всего на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%).
Обновлено в 04:53
Игры
Sony купила разработчика игры про человека-паука
Компания Sony объявила в своем Twitter-аккаунте о покупке разработчика игр о человеке-пауке @InsomniacGames, который войдет в подразделение Sony SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля
Курс доллара превысил 67 руб. впервые с середины февраля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 07:28