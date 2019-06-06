Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 командRuNews24.ru 08:25

Мы хотим расшириться до 18, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие цели. Не надо ставить невыполнимые задачи.

Президент Российской премьер лиги напомнил о необходимости обеспечения клубов соответствующим материальным состоянием, он также добавил, что важно развивать футбольные академии. К концу месяца рабочая группа должна предоставить главе РПЛ отчет, который позднее будет передан в РФС.

Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд

Спорт день за днем

Игры Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».

Кино «Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.

Происшествия В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.

Общество Павел Дуров на месяц отказался от еды Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи.

Музыка В США умер музыкант Доктор Джон Американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми", скончался на 78-м году жизни в США.

Происшествия В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.

Происшествия Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.

Армия и оружие Российские истребители за неделю четырежды поднимались на перехват у границ РФ Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.

Игры Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.

Путешествия Цена вопроса В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.

Политика В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Авто Российский авторынок ускорил падение В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.

Политика Пушков сообщил об окончании «изоляции» России На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.

Шоу-бизнес Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.

Общество В Китае кафе привлекает посетителей креативными туалетами В городе Далянь провинции Ляонин туалеты в кафе оформлены как холодильник для газированных напитков, сообщает UPI.

Космос Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.

Единоборства Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.

Гаджеты Xiaomi и Mastercard в РФ запустят платежный сервис Mi Pay Через Mi Pay можно совершать покупки в магазинах, используя смартфоны компании Xiaomi с установленным в них NFC модулем.