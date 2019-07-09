Футбол
Президент РПЛ пожелал «Локомотиву» успехов в новом сезонеМатч ТВ 13:52
Успехов вам в новом сезоне, — заявил Прядкин. Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занял вторую строчку в турнирной таблице, а также стал обладателем Кубка России. В матче за Олимп-Суперкубок красно-зеленые обыграли «Зенит» со счетом 3:2.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
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Обновлено в 09:19
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Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
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Политика
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Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Политика
Кадыров высказался об оскорблениях в адрес Путина на грузинском ТВ
Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие из уст грузинского телеведущего Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.
Обновлено вчера в 13:58
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Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
ЖКХ
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Авто
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Обновлено в 06:58
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Сайнс и Норрис продолжат выступать за «Макларен» в следующем сезоне
Испанец Карлос Сайнс-младший и британец Ландо Норрис останутся основными пилотами команды "Макларен" в следующем сезоне "Формулы-1", сообщается на сайте британской "конюшни".
Обновлено в 13:48
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
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Юлия Михалкова поделилась отпускными кадрами из Сочи
Именно поэтому поклонники особенно обрадовались, когда увидели редкие кадры актрисы в бикини, сделанные на яхте во время короткого отдыха Сочи, где она была проездом между выступлениями.
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Президент России Владимир Путин 10 июля примет участие в церемонии подписания соглашений о намерениях между правительством и крупнейшими организациями с государственным участием о развитии отдельных высокотехнологичных направлений.
Обновлено в 08:15
Авто
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Обновлено в 13:10
Происшествия
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Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
Обновлено в 14:52
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Метро и Белый дом в Вашингтоне затоплены из-за ливня
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Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
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Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
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