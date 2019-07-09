Футбол
Президент РПЛ пожелал «Локомотиву» успехов в новом сезонеМатч ТВ 13:52
Успехов вам в новом сезоне, — заявил Прядкин. Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занял вторую строчку в турнирной таблице, а также стал обладателем Кубка России. В матче за Олимп-Суперкубок красно-зеленые обыграли «Зенит» со счетом 3:2.
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Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что "женщины слабее умом мужчин", передает kp.ru.
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Общество
Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне
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На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила
После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
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Политика
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Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
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Хоккей
«Чикаго» обменял Йокихарью в «Баффало» на Нюландера
Состав «Чикаго» пополнил шведский нападающий Александер Нюландер, взамен «клинки» получили финского защитника Хенри Йокихарью.
Обновлено в 16:19
Технологии
Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи
Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».
Обновлено в 04:21
Политика
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Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово
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Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 15:46
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке
О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Здоровье
Шоколад и сало: учёные открыли секрет защиты от инфаркта
Шоколад любят все – и взрослые, и дети.
Обновлено в 18:22
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
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Политика
МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT
Россия требует от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
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Экономика
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Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Футбол
«Марсель» хочет арендовать Дзюбу
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Марселе".
Обновлено в 07:48
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Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»
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Apple обновила Macbook Air и Macbook Pro
Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.
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Народные избранники предложили Правительству ввести дополнительные экономические меры против Грузии.
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Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
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Днем 9 июля сотрудники комитета по контролю за имуществом прибыли в Южно-Приморский парк для сноса незаконного летнего кафе, сообщил 78.ru в пресс-службе ККИ.
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