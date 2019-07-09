Футбол

Президент РПЛ пожелал «Локомотиву» успехов в новом сезонеМатч ТВ 13:52

Успехов вам в новом сезоне, — заявил Прядкин. Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занял вторую строчку в турнирной таблице, а также стал обладателем Кубка России. В матче за Олимп-Суперкубок красно-зеленые обыграли «Зенит» со счетом 3:2.
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Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие…

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Прядкин заявил, что РПЛ по уровню стадионов и организации превосходит Англию

RT на русском06:46

Президент РПЛ пожелал «Локомотиву» успехов в новом сезоне

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Какую посещаемость ждут эксперты на старте РПЛ-2019/20

Чемпионатвчера в 07:15
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:35, Вашингтон
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
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В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что "женщины слабее умом мужчин", передает kp.ru.
Обновлено вчера в 12:56
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Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне

Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.
Обновлено в 12:50
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Отечественный певец Николай Басков рассказал о своем состоянии после недавней смерти отца.
Обновлено в 12:55
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Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
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Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Происшествия

На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила

После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Происшествия

В Калифорнии землетрясение создало разлом, который видно из космоса

Произошедшее в пятницу землетрясение в американском штате Калифорния оставило в земле разлом, который заметен из космоса, сообщает портал SFGATE.com.
Обновлено в 10:20
Политика

Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Хоккей

«Чикаго» обменял Йокихарью в «Баффало» на Нюландера

Состав «Чикаго» пополнил шведский нападающий Александер Нюландер, взамен «клинки» получили финского защитника Хенри Йокихарью.
Обновлено в 16:19
Технологии

Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи

Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».
Обновлено в 04:21
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Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово

В Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Борт № 1, на котором добирался президент, приземлился в Кольцово.
Обновлено в 08:04
Транспорт

Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России

В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
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Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 15:46
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке

О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Здоровье

Шоколад и сало: учёные открыли секрет защиты от инфаркта

Шоколад любят все – и взрослые, и дети.
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Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
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МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT

Россия требует от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
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Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман

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В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
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«Марсель» хочет арендовать Дзюбу

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Марселе".
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Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»

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Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.
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Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
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Народные избранники предложили Правительству ввести дополнительные экономические меры против Грузии.
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«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
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Происшествия

Петербуржец угрожал поджечь чиновников при сносе нелегального кафе

Днем 9 июля сотрудники комитета по контролю за имуществом прибыли в Южно-Приморский парк для сноса незаконного летнего кафе, сообщил 78.ru в пресс-службе ККИ.
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