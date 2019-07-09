Спорт день за днем

Политика Суд в США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов Американский суд признал, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием дела в отношении «Конкорда», и генпрокурор Уильям Барр не знают американских законов, которые были нарушены Минюстом США в деле против российской компании.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Политика Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.

Происшествия В Башкирии приговорили полицейских за сбыт наркотиков В следственном комитете сообщили, что вынесен приговор двоим сотрудникам полиции из Татышлинского района за незаконный сбыт наркотических средств (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

ЖКХ В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Политика Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ.

Происшествия В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции Женщина скончалась во время плановой операции в одной из частных московских клиник, по данному факту следователи организовали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Футбол Эду стал техническим директором «Арсенала» Экс-игрок "Арсенала" Эду Гаспар стал первым техническим директором "канониров". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Происшествия Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.

Происшествия Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.

Политика Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.

Политика Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.

Армия и оружие ВМС США приняли беспилотник Fire Scout на вооружение Командование ВМС США объявило начальную операционную готовность для разведывательного беспилотного вертолета MQ-8C Fire Scout, то есть приняло машину на вооружение.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.

Общество В России упростили процедуру получения инвалидности Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.

Происшествия Суд может закрыть дело против Кевина Спейси о домогательствах Дело в отношении американского актера Кевина Спейси, которого обвиняют в домогательствах, может быть закрыто из-за отсутствия главной улики, сообщает CNN со ссылкой на заявление суда штата Массачусетс.

Авто Lifan расширит свой модельный ряд в России Компания Lifan может расширить свой модельный ряд в России двумя семиместными автомобилями: большим кроссовером X80 и минивэном M7.

Политика Толстой назвал поездку делегации РФ в ПАСЕ победой дипломатии Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы, заявил о том, что состоявшаяся поездка российской делегации и возвращение полномочий в ПАСЕ является победой парламентской дипломатии России.

Политика Александр Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции Как пишут «Известия», Александр Лукашенко, тем не менее, заявил, что Россия и Белоруссия договорились не ломать договор о Союзном государстве, а более того - шаг за шагом развивать интеграцию.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Гаджеты Apple обновила Macbook Air и Macbook Pro Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.

Общество Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве "По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.