Футбол

Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»Спорт день за днем 07:03

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
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Прядкин: «Переход Сутормина — это „Санта-Барбара“, но никаких нарушений закона нет»

Sport24.ru06:27

В РПЛ подчеркнули, что переход Сутормина в «Зенит» был законным

Sport.ru08:29

В РПЛ подчеркнули, что переход Сутормина в «Зенит» был законным

Чемпионат06:33

Прядкин: трансфер Сутормина в «Рубин» не был зарегистрирован лигой

ТАСС07:11

Сергей Прядкин - о Сутормине: «Бывают такие переходы»

Спорт-Экспресс06:36

Директор по маркетингу РПЛ: «Случай с Суторминым — отличный пиар»

Sportbox.RU07:15

Директор по маркетингу РПЛ: «Случай с Суторминым — отличный пиар»

Матч ТВ07:15
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово

В Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Борт № 1, на котором добирался президент, приземлился в Кольцово.
Обновлено в 08:04
Политика

Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной

Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:04
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Общество

Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену

Обновлено в 09:18
Общество

Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Политика

Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения

Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский рассказал об особом статусе русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам о том, что когда в Донбассе закончится война, то надо будет дать местным жителям возможность разговаривать на том языке, на котором они хотят.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

В НАТО призвали к обновлению альянса перед лицом «российской угрозы»

Оборонный колледж НАТО представил доклад о необходимости изменений в альянсе для адаптации к новым угрозам.
Обновлено в 00:42
Политика

Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее 6 июля в 16 километрах от города Риджкрест в штате Калифорния, образовало огромный разлом, который заметен даже из космоса.
Обновлено в 07:26
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика

Власти Молдавии сравнили генпрокурора Харунжена с диктатором

Парламент Молдавии на специальном заседании 9 июля даст оценку деятельности генерального прокурора страны Эдуарда Харунжена.
Обновлено в 05:26
Политика

Малахов обратился к Зеленскому из-за отмены телемоста

Обновлено в 00:05
Происшествия

Россиянка избила приемного ребенка табуреткой и сломала ему ногу

В сентябре 2018 года опекун сломала ему ногу, когда тот делал уроки.
Обновлено в 08:58
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
ЖКХ

«Водоканал» ликвидирует последствия ливня на севере Петербурга

Ливень обрушился на север Петербурга сегодня днем, 9 июля. В пиковом значении осадки достигли около 15,12 мм.
Обновлено в 09:15
Политика

Аксенов сообщил об отставке министра здравоохранения Крыма

Во вторник, 9 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам об отставке министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, передает РИА Крым.
Обновлено в 05:30
Футбол

Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию

Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Политика

Трамп назвал британского посла в США «чокнутым»

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.
Обновлено в 09:14
Гаджеты

В 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone

Обновлено в 04:21
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