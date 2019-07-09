Футбол
Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»Спорт день за днем 07:03
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Общество
Госдума упростила правила подтверждения инвалидности
Госдума во вторник, 9 июля, приняла правительственный закон, в соответствии с которым люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Премьер Грузии назвал решение Путина по санкциям хорошим
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
Обновлено в 13:07
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Игры
Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза
Шон Мюррей Стоит отметить, что, хоть создатели Sea of Thieves и Fallout 76 продолжают активно вести диалог с аудиторией, да и в общем-то достаточно успешно, авторы Anthem пошли по пути No Man's Sky, практически полностью уйдя в режим радиомолчания.
Обновлено в 12:03
Футбол
Альберто Морено стал игроком «Вильярреала»
Обновлено в 12:48
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Футбол
Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»
Обновлено в 13:13
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Гаджеты
Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8
Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Политика
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест
В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Суд оправдал мэра Одессы Труханова
Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.
Обновлено в 11:38
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Кино
Райан Рейнольдс снимется в самом дорогом фильме Netflix
К Галь Гадот и Дуэйну Джонсону на съёмках высокобюджетного комедийного боевика "Красное уведомление" присоединится Райан Рейнольдс.
Обновлено в 08:11
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Футбол
Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»
Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Наука
Момент извержения вулкана на Курилах попал на снимки со спутника
Снимки со спутника зафиксировали момент извержения вулкана Райкоке, который находится на Курильских островах.
Обновлено в 11:38