Футбол

Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»Спорт день за днем 07:03

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
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Прядкин: «Переход Сутормина — это „Санта-Барбара“, но никаких нарушений закона нет»

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Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
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Общество

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Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
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Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8

Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
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ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
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Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
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Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
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Суд оправдал мэра Одессы Труханова

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Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
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РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали

РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
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Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
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Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

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Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

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В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

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Момент извержения вулкана на Курилах попал на снимки со спутника

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