Спорт день за днем

Общество Госдума упростила правила подтверждения инвалидности Госдума во вторник, 9 июля, приняла правительственный закон, в соответствии с которым люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.

Политика Премьер Грузии назвал решение Путина по санкциям хорошим Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.

Игры Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза Шон Мюррей Стоит отметить, что, хоть создатели Sea of Thieves и Fallout 76 продолжают активно вести диалог с аудиторией, да и в общем-то достаточно успешно, авторы Anthem пошли по пути No Man's Sky, практически полностью уйдя в режим радиомолчания.

Политика Студентка упала в обморок на встрече с Путиным Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Общество Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).

Гаджеты Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8 Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.

ЖКХ В Петербурге устранили подтопления после ливней Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.

Политика Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Происшествия Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.

Происшествия Суд оправдал мэра Одессы Труханова Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.

Политика Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.

Футбол РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.

Кино Райан Рейнольдс снимется в самом дорогом фильме Netflix К Галь Гадот и Дуэйну Джонсону на съёмках высокобюджетного комедийного боевика "Красное уведомление" присоединится Райан Рейнольдс.

Армия и оружие Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.

Происшествия Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.

Происшествия В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.

Политика Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.