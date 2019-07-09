Спорт день за днем

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Политика Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.

Политика Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.

Футбол В РПЛ планируют запустить систему VAR с первого тура В Российской премьер-лиге (РПЛ) планируют запустить систему видеоповторов VAR с первого тура нового сезона.

Здоровье В этом году в Петербурге откроют 8 центров амбулаторной онкологии В городе в течение ближайших трех лет планируется организовать 18 центров амбулаторной онкологической помощи — по одному в каждом районе.

Общество Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.

Здоровье В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.

Происшествия Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Общество «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Москве и области.

Кино Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернулись в «Форсаж» Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.

Политика Толстой рассказал об угрозе нападения на делегацию РФ в ПАСЕ Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил о возможности физического нападения на российскую делегацию на недавней сессии ПАСЕ.

Космос На этой неделе два астероида подойдут к Земле ближе, чем Луна Оба астероида не являются потенциально опасными и угрозы их столкновения с Землей нет.

Общество Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Происшествия Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.

Общество Дагестанская свадьба попадет в Книгу рекордов Гиннесса В мэрии Дербента сообщили, что свадьбы сыграют 14 пар-представителей различных народностей Дагестана, а также 6 из зарубежных стран.

Авто Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.

Экономика Эксперты заявили о риске дефолта в США в сентябре Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений.

Экономика «Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

Кино «Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Происшествия Дело против Кевина Спейси могут закрыть из-за отсутствия главной улики Дело против американского актера Кевина Спейси, обвиняемого в насилии, может быть закрыто из-за недостаточного количества улик.