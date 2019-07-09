Футбол

Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»Спорт день за днем 07:03

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
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Прядкин: «Переход Сутормина — это „Санта-Барбара“, но никаких нарушений закона нет»

Sport24.ru06:27

Директор по маркетингу РПЛ: «Случай с Суторминым — отличный пиар»

Матч ТВ07:15

Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»

Спорт день за днем07:03

Глава РФПЛ: юридических нарушений при переходе Сутормина в «Зенит» не было

РИА Новости06:36

Сергей Прядкин - о Сутормине: «Бывают такие переходы»

Спорт-Экспресс06:36

В РПЛ подчеркнули, что переход Сутормина в «Зенит» был законным

Чемпионат06:33

Директор по маркетингу РПЛ: «Случай с Суторминым — отличный пиар»

Sportbox.RU07:15
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Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
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Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения

Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Теннис

Серену Уильямс оштрафовали за порчу корта на Уимблдоне

Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. на Уимблдоне.
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Авто

Dodge Charger SRT Hellcat сразился на прямой с Tesla Model 3

Обновлено вчера в 09:05
Футбол

В РПЛ планируют запустить систему VAR с первого тура

В Российской премьер-лиге (РПЛ) планируют запустить систему видеоповторов VAR с первого тура нового сезона.
Обновлено в 07:20
Здоровье

В этом году в Петербурге откроют 8 центров амбулаторной онкологии

В городе в течение ближайших трех лет планируется организовать 18 центров амбулаторной онкологической помощи — по одному в каждом районе.
Обновлено в 03:53
Общество

Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Здоровье

В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации

По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Общество

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Москве и области.
Обновлено в 07:49
Кино

Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернулись в «Форсаж»

Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
Обновлено в 04:19
Политика

Толстой рассказал об угрозе нападения на делегацию РФ в ПАСЕ

Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил о возможности физического нападения на российскую делегацию на недавней сессии ПАСЕ.
Обновлено в 06:20
Космос

На этой неделе два астероида подойдут к Земле ближе, чем Луна

Оба астероида не являются потенциально опасными и угрозы их столкновения с Землей нет.
Обновлено вчера в 01:56
Общество

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Общество

На американском ипподроме впервые состоялся забег «тираннозавров»

Обновлено в 06:53
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Общество

Дагестанская свадьба попадет в Книгу рекордов Гиннесса

В мэрии Дербента сообщили, что свадьбы сыграют 14 пар-представителей различных народностей Дагестана, а также 6 из зарубежных стран.
Обновлено в 04:27
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Футбол

Джикия назначен капитаном «Спартака»

Обновлено в 05:51
Происшествия

Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Экономика

Эксперты заявили о риске дефолта в США в сентябре

Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино

Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Кино

«Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix

Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.
Обновлено в 05:14
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты

Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Дело против Кевина Спейси могут закрыть из-за отсутствия главной улики

Дело против американского актера Кевина Спейси, обвиняемого в насилии, может быть закрыто из-за недостаточного количества улик.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции

Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено вчера в 09:08
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Алексей Сутормин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Рубин».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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