Футбол
Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»Спорт день за днем 07:03
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Вашингтон
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Теннис
Серену Уильямс оштрафовали за порчу корта на Уимблдоне
Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. на Уимблдоне.
Обновлено в 07:30
Авто
Dodge Charger SRT Hellcat сразился на прямой с Tesla Model 3
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
В РПЛ планируют запустить систему VAR с первого тура
В Российской премьер-лиге (РПЛ) планируют запустить систему видеоповторов VAR с первого тура нового сезона.
Обновлено в 07:20
Здоровье
В этом году в Петербурге откроют 8 центров амбулаторной онкологии
В городе в течение ближайших трех лет планируется организовать 18 центров амбулаторной онкологической помощи — по одному в каждом районе.
Обновлено в 03:53
Общество
Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин
Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Здоровье
В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации
По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Москве и области.
Обновлено в 07:49
Кино
Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернулись в «Форсаж»
Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
Обновлено в 04:19
Политика
Толстой рассказал об угрозе нападения на делегацию РФ в ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил о возможности физического нападения на российскую делегацию на недавней сессии ПАСЕ.
Обновлено в 06:20
Космос
На этой неделе два астероида подойдут к Земле ближе, чем Луна
Оба астероида не являются потенциально опасными и угрозы их столкновения с Землей нет.
Обновлено вчера в 01:56
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Общество
Дагестанская свадьба попадет в Книгу рекордов Гиннесса
В мэрии Дербента сообщили, что свадьбы сыграют 14 пар-представителей различных народностей Дагестана, а также 6 из зарубежных стран.
Обновлено в 04:27
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Экономика
Эксперты заявили о риске дефолта в США в сентябре
Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Кино
«Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix
Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.
Обновлено в 05:14
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты
Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Дело против Кевина Спейси могут закрыть из-за отсутствия главной улики
Дело против американского актера Кевина Спейси, обвиняемого в насилии, может быть закрыто из-за недостаточного количества улик.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено вчера в 09:08