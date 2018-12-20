Экономика

Владимир Путин подвел итоги роста России
Вестник Кавказа
04:15

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года сообщил, что за 10 месяцев 2018 года темп роста ВВП страны за составил 1,7%.
Вестник Кавказа04:15
Владимир Путин
Промышленное производство росло более быстрыми темпами, если в прошлом году рост составил 2,1%, то за январь-октябрь текущего года - 2,9%. По итогам года прогнозируется 3%. При этом обрабатывающие отрасли производства растут чуть быстрее - 3,2%
— Владимир ПутинЭкономика сегодня 04:11

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