Экономика
Владимир Путин подвел итоги роста России
Владимир Путин подвел итоги роста РоссииВестник Кавказа04:15
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года сообщил, что за 10 месяцев 2018 года темп роста ВВП страны за составил 1,7%.
Вестник Кавказа04:15
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Промышленное производство росло более быстрыми темпами, если в прошлом году рост составил 2,1%, то за январь-октябрь текущего года - 2,9%. По итогам года прогнозируется 3%. При этом обрабатывающие отрасли производства растут чуть быстрее - 3,2%
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