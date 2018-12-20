Экономика

Президент РФ рассказал о росте пенсий, зарплат и профиците бюджета
Российская газета
04:42

Предновогоднюю большую пресс-конференцию президент начал с подведения предварительных итогов года - экономических и социальных. "У меня последние данные", - заявил Владимир Путин и сразу перешел к цифрам. "За 10 месяцев ВВП вырос на 1,7 процента", - заметил он.
Российская газета04:42
Владимир Путин
Промышленное производство росло более быстрыми темпами, если в прошлом году рост составил 2,1%, то за январь-октябрь текущего года - 2,9%. По итогам года прогнозируется 3%. При этом обрабатывающие отрасли производства растут чуть быстрее - 3,2%
— Владимир ПутинЭкономика сегодня 04:11

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