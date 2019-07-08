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Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург. Он примет участие в саммите GMIS-2019, а также посетит десятую по счёту международную промышленную выставку ИННОПРОМ. Кроме того, главу государств, а ожидают в бывшем главном корпусе Уральского государственного университета.
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Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПРАЙМ вчера в 17:16
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