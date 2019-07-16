Футбол
Президент РФС объяснил, почему матчи РПЛ начинаются в позднее времяNews.ru 06:27
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что позднее время начала матчей Премьер-лиги связано, прежде всего, с погодными условиями.
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Происшествия
Канал незаконной миграции пресекли в Москве
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы.
Обновлено в 06:40
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Обновлено в 03:44
Здоровье
В России сделают обязательной йодированную соль
Например, не стоит использовать йодированную соль в продукции, которая будет требовать термической обработки, а также не надо добавлять её в мясные изделия.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело
Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В Госдуме исключили военную угрозу со стороны России для Европы
Никакой военной угрозы со стороны России для Европы не исходит, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 04:42
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Авиакомпания Ryanair переименовала закупленные Boeing 737 MAX
Ирландская авиакомпания Ryanair, которая приобрела порядка 200 самолетов Boeing 737 MAX, решила переименовать их в Boeing 737 8200.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
Обновлено в 06:08
Общество
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
В Госдуму внесен законопроект об исках к россиянам под санкциями
Законопроект предполагает, что Россия не будет считать легитимными решения иностранных судов в отношении российских граждан и компаний, попавших под санкции США и других иностранных государств.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Грузовой автомобиль, перевозивший сценическое оборудование и реквизит народного артиста России Филиппа Киркорова, попал в аварию по пути из Волгодонска в Крым.
Обновлено в 06:37
Наука
Искусственный интеллект создал первую вакцину от гриппа
Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.
Обновлено вчера в 10:10
Баскетбол
Итудис признан лучшим тренером Евролиги
Обновлено в 05:53
Экономика
Роман Троценко займется золотом
Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев продает Fincraft Holdings Ltd, на балансе которой находятся 22,4% акций в золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Обновлено в 06:25
Экономика
ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры
В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено в 01:34
Экономика
Уникальный алмаз найден в Архангельской области
Обновлено в 07:03
Спорт
Туктамышева пошутила, что не выступит на Олимпиаде в Токио
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в шутливой форме выступила с официальным объявлением о том, что она не примет участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия
ЕСПЧ получил около 100 жалоб россиянок на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил от россиянок около 100 жалоб на домашнее насилие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на избранного от России судью ЕСПЧ Дмитрия Дедова.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Артамонов вошел в зону стабильной устойчивости в рейтинге губернаторов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вошел в зону стабильной устойчивости, набрав в ней максимальные 15 балов.
Обновлено в 04:40
Авто
Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» на автомате
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) опубликовал первые фотографии внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ
Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09