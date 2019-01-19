Политика

Президент Путин окунулся в прорубь на КрещениеМедиаПоток вчера в 08:40

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в ночь на Крещение, но место купания главы государства не разглашается. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ночь на субботу, 19 января на православный праздник Крещения Господня Владимир Путин поучаствовал в традиционном купании.
Читать в источнике
с чего всё началось

Путин на Крещение окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
РИА Новостивчера в 06:25

Подробнее о событии

Где Путин окунулся в прорубь на Крещение

Газета.Ruвчера в 09:51

Путин окунулся в прорубь на Крещение

RT на русскомвчера в 06:29

Путин окунулся в подмосковную прорубь

Вести.Ruвчера в 07:02

Путин поучаствовал в крещенских купаниях

РБКвчера в 06:40

Путин окунулся в прорубь на Крещение

Ведомостивчера в 07:30

Путин на Крещение окунулся в прорубь

РИА Новостивчера в 06:25

Путин принял участие в крещенских купаниях

ТАССвчера в 06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия

В Магнитогорске демонтировали поврежденную взрывом стену дома

Обновлено в 10:55
Кино

Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Обновлено в 09:31
Происшествия

В результате пожара в Москве погиб человек

Обновлено в 12:28
Авто

«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»

В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.
Обновлено в 09:52
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено в 09:52
Космос

Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение

Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды.
Обновлено 18 января в 08:14
Политика

Полиция Греции применила газ на митинге против соглашения с Македонией

Обновлено в 09:26
Общество

В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Кино

Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 06:01
Общество

В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Стрингер Sputnik пострадал в ходе протестов в Афинах

Стрингер Sputnik Греция Костис Дадамис пострадал во время протестов в Афинах. Об этом заявили в пресс-службе агентства.
Обновлено в 12:59
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию

Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:56
Общество

Уровень потребления в России вернулся к докризисному

Уровень потребления в России вернулся на уровень докризисного 2014 года.
Обновлено в 09:52
Общество

Искусствовед раскрыл тайну найденного в Ташкенте клада

Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчались в Пскове

На венчании присутствовал узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Кончаловского - режиссер Никита Михалков.
Обновлено в 06:43
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска

Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» уничтожили семь ракет, выпущенных истребителями F-16 ВВС Израиля по международному аэропорту на юго-востоке Дамаска.
Обновлено в 11:16
Авто

Назван топ-5 самых популярных иномарок с пробегом в России

В тройке лидеров по версии российских журналистов оказался седан Hyundai Solaris, предлагаемый на вторичном рынке по доступной цене, причем больше всего автолюбители выбирают автомобили, оснащенные «механикой».
Обновлено в 04:00
Общество

На Москву надвигаются аномальные морозы

22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 09:29
Авто

Honda представила новый кроссовер Honda CR-V 2019 в Детройте

На Североамериканской автомобильной выставке был представлен кроссовер Honda CR-V пятого поколения.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 76

В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 76 человек, сообщило издание Universal со ссылкой на правительство штата.
Обновлено в 01:55
Общество

Чиновники дали малоимущей семье пособие в 47,5 рубля

В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47,5 рубля.
Обновлено в 12:00
Хоккей

Дивизион Чернышева стал победителем Матча звезд КХЛ

Сборная дивизиона Чернышева одержала победу над командой дивизиона Боброва в финале Матча звезд КХЛ в Казани.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Вашингтоне пожар повредил студии известных американских телеканалов

В Вашингтоне произошел пожар произошел в здании, в котором находятся студии американских телеканалов Fox News, MSNBC и C-SPAN.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Супруг Елизаветы II получил предупреждение за вождение без ремня

Полиция вынесла предупреждение супругу королевы Великобритании Елизаветы II 97-летнему принцу Филиппу, после того как он был замечен за вождением машины без ремня безопасности спустя два дня после аварии с его участием.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах

Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.
Обновлено вчера в 16:11
Гаджеты

Новый смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус

Новый смартфон, который отличается своей дороговизной и мощностью, будет оборудован аккумулятором на 4000 мАч,12 Гб оперативной памяти и 1 Тб - внутренней.
Обновлено в 09:47
Космос

Аппарат Juno сделал фотографии штормов, бушующих на Юпитере

Сделать потрясающие кадры удалось межпланетному аппарату Juno. Фотографии штормов на Юпитере были запечатлены 21 декабря.
Обновлено 18 января в 02:08
Происшествия

В Японии скончался старейший мужчина на планете

На 114 году в жизни в Японии скончался официально самый старейший мужчина на Земле — житель посёлка Асёро острова Хоккайдо Масадзо Нонака.
Обновлено в 02:20
Общество

Николая Валуева распекли за купание в проруби «с подогревом»

Некоторые пользователи сочли, что прорубь, куда окунулся Валуев, подогревалась: они обратили внимание на бьющий из-под воды ключ.
Обновлено вчера в 06:03
ещё по теме
Главное