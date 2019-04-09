Политика
Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянамVSE42 Новости 03:56
Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ. Распоряжение президента "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года, подписанное Путиным, предусматривает ряд нововведений, пишет РБК.
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Происшествия
Машина врезалась в остановку во Владикавказе
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы
Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Политика
Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено в 10:29
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Музыка
Едущего на «Евровидение» Лазарева упрекнули за молодые таланты
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 в чехле показали на рендерах
Модели приписывают работу на топовом процессоре SnapDragon 855, минимум шесть гигабайт оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон носит поношенную одежду
Британские репортеры заметили, что дочь Кэтрин и Уильяма, принцесса Шарлотта, носит одежду, которую не так давно носил ее братик, принц Джордж.
Обновлено в 05:57
Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Общество
В Архангельске испытан новый протестный формат
В Архангельске задержан десяток активистов, которые решили продолжить бессрочно протестную акцию, состоявшуюся 7 апреля.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Закон о «суверенном рунете» вступит в силу 1 ноября 2019 года
«Поскольку законопроект предлагает принятие ряда подзаконных актов разного уровня, законопроект будет вступать в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной — с 1 января 2021 года»,— сказал господин Левин (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 12:17
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Суд продлил арест топ-менеджера Baring Vostok Дельпаля
Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля в рамках дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:20
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Путин прокомментировал приглашение Трампа цитатой из Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приглашением главы Белого дома Дональда Трампа совершить визит в Вашингтон цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Обновлено в 09:55
Авто
Серийный хэтчбек Mini John Cooper Works GP «засекли» на Нюрбургринге
В феврале 2019 года компания Mini объявила, что её концепт John Cooper Works GP станет серийным.
Обновлено вчера в 15:56
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья
Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам кредиты под залог жилой недвижимости.
Обновлено в 10:19
Политика
«Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста
Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск
Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)
"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:01
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Авто
Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Энергетика
Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
Политика
Украинского журналиста Скачко объявили в розыск по делу Вышинского
На Украине МВД объявило в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого ранее проводились обыски в рамках дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14