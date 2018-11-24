Футбол

Президент Примеры: «„Реал“ и Рамос не нарушали антидопинговые правила»
Бомбардир.ру
08:19

Не сомневаюсь, что «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила.
Бомбардир.ру08:19

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Рамос опроверг информацию о нарушении им антидопинговых правил и пригрозил Der Spiegel судом

Sport24.ru10:32

Президент примеры высказался об обвинениях в сторону Рамоса

Матч ТВ09:30

Президент примеры высказался об обвинениях в сторону Рамоса

Sportbox.RU09:30

Президент Ла Лиги уверен, что Рамос не нарушал антидопинговых правил

Евро-футбол.ру08:17

Тебас: не сомневаюсь, что «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила

Чемпионат08:08

Хавьер Тебас: «У меня нет сомнений, что „Реал“ и Рамос не нарушали антидопинговые правила»

Sports.ru08:27

Президент Примеры: «„Реал“ и Рамос не нарушали антидопинговые правила»

Бомбардир.ру08:19
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Футбол

Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой» в 15-м туре РПЛ

Обновлено в 10:40
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Аленичев: в перерыве игры с «Динамо» поговорили на повышенных тонах

Обновлено в 10:42
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«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры.
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Ханни: Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью» в ФНЛ, «Армавир» — с «Лучом»

В начале второго тайма нападающий «Тюмени» Максим Вотинов сравнял счёт. В другом матче 24-го тура «Армавир» сыграл вничью с «Лучом».
Обновлено в 10:29
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«Ротор» уволил главного тренера после поражения от «Шинника»

Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов отправлен в отставку.
Обновлено в 10:39
Футбол

Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Бекао из-за травмы в матче с «Ахматом» покинул поле на электрокаре, однако вернулся в игру и остался на поле до конца матча.
Обновлено в 05:17
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Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
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Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

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Бывший вратарь «Крыльев Советов» перешел в европейский клуб

Обновлено в 08:00
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ФИФА предложили проводить ЧМ раз в два года

Международной федерации футбола (ФИФА) предложили проводить чемпионат мира раз в два года.
Обновлено в 08:18
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Классон не поможет «Краснодару» в матче с «Арсеналом» из-за травмы

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон не сможет сыграть в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала".
Обновлено в 10:31
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«Чеховские медведи» обыграли «Татран» в Лиге чемпионов

«Чеховские медведи» одержали победу над «Татраном» в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 38:26.
Обновлено в 10:37
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Глушаков и Ещенко хотят стать тренерами

Обновлено в 10:10
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Миллер-Макинтайр стал игроком «Зенита»

Миллер-Макинтайр начал профессиональную карьеру в Бельгии. Летом 2017 года он перешел в «Парму».
Обновлено в 10:12
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Хавьер Тебас
Испанский футболист
Испанский спортивный функционер, президент испанской Ла Лиги.
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