Футбол

УЕФА опроверг обвинения в сокрытии провала допинг-теста Рамосом
РИА Новости
04:41

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг сообщения о том, что футболист мадридского "Реала" Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов-2017, и что дисциплинарная инстанция союза не стала никого наказывать по данному факту.
РИА Новости04:41
с чего всё началось
Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2017 года против «Ювентуса», сообщает
 Spiegel со ссылкой на расследование портала Football Leaks.
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