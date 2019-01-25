Футбол

Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаградИзвестия вчера в 20:44

Нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаград. Об этом 25 января сообщает «Газета.ру».
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У Криштиану Роналду могут забрать португальские госнаграды

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Роналду могут лишить государственных наград Португалии

Soccer.ruвчера в 22:12

Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаград

Известиявчера в 20:44

Роналду может лишиться государственных наград Португалии

Sport24.ruвчера в 16:13

Роналду может лишиться госнаграды

Матч ТВвчера в 15:52

Президент Португалии не исключил, что Роналду может лишиться престижной награды

Спорт-Экспрессвчера в 14:49

Президент Португалии не исключает, что Роналду могут лишить госнаграды

Чемпионатвчера в 14:10
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«Лех» договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Марселу Ребелу ди Соза
Португальский политик
Португальский политик, 20-й президент Португальской Республики, бывший министр и член парламента, профессор права, работал журналистом, политическим аналитиком и комментатором.
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