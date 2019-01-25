Футбол
Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаградИзвестия вчера в 20:44
Нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаград. Об этом 25 января сообщает «Газета.ру».
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Президент Португалии не исключил, что Роналду может лишиться престижной награды
Спорт-Экспрессвчера в 14:49
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Футбол
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Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время.
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Стали известны составы групп на Кубок Америки по футболу 2019 года, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
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Защитник «Зенита» Иванович попал в сферу интересов «Ювентуса»
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Футбол
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Действующий обладатель трофея "Пари Сен-Жермен" сыграет с клубом из третьей лиги Франции "Вильфраншем".
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Стураро перешел из «Ювентуса» в «Дженоа»
Напомним, Стураро уже выступал за "Дженоа" до 2015 года, после чего перешел в "Ювентус". Official: Stefano Sturaro moves to Genoa on loan.
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Футбол
Венгер может стать спортивным директором ПСЖ
Руководство клуба недовольно работой Антеро Энрике и может заменить его на бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
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В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания
Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба АПЛ.
Обновлено вчера в 18:28
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«Шахтер» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав с его голами
Украинский «Шахтер» намекнул на уход из клуба защитника Ярослава Ракицкого.
Обновлено вчера в 12:19
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Азмун помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун помог своей сборной Ирана переиграть команду Китая в четвертьфинале Кубка Азии.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Игорь Гамула: «Проблем с лимитом не будет, найдут применение всем»
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход Ивелина Попова и Романа Еременко в донскую команду.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
«Лех» договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова
Обновлено вчера в 10:36