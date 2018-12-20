Политика

Президент Польши принял решение отозвать посла страны на Украине
ТАСС
04:27

Польский посол на Украине Ян Пекло покинет свой пост с 1 февраля 2019 года. Такое решение было принято президентом страны Анджеем Дудой и опубликовано в среду в "Официальном вестнике". Официальные причины такого решения не сообщаются.
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