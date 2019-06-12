Политика

Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над РоссиейREGNUM 16:30

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
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