Политика
Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над РоссиейREGNUM 16:30
Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
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Игры
Персонаж Киану Ривза в Cyberpunk 2077 – второй по числу реплик. На озвучивание ушло 15 дней
Глава CD Projekt Марчин Ивински рассказал, что персонаж Киану Ривза будет одним из ключевых в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М
«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского
Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:39
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Панков вручил дипломы выпускникам Военного института физкультуры
Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки вручили 104 офицерам. Этот выпуск стал 135-м в истории института.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов
Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Алексея Навального отпустили из полиции
Обновлено в 15:45
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить
В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
День России Галкин встретил вместе с детьми
Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Общество
Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике
Обновлено вчера в 04:45
Общество
Москва стала лауреатом международной премии в области транспорта
Как передает корреспондент ТАСС, российская столица была отмечена в номинации "Лучший маркетинговый проект", награждение прошло в рамках международного саммита общественного транспорта, который проходит с 9 по 12 июня в Стокгольме.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку
Обновлено в 12:34
Футбол
Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково
Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Общество
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Политика
Путин уверен в восстановлении отношений с Украиной
Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинскими элитами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 17:27
Экономика
Nordgold завершила последний этап выкупа акций
Nordgold SE завершила последний этап тендерного предложения по выкупу акций, проводимому в соответствии с циркуляром от 9 февраля 2017 года, сообщила компания.
Обновлено в 05:29
Общество
Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Apple и Microsoft создали новое приложение iCloud для Windows
Запуск нового приложения для Windows можно считать крупным событием, поскольку продуктов Apple, совместимых с операционной системой Microsoft, практически нет.
Обновлено в 05:03
Футбол
В финале Мемориала Гранаткина сборная России сыграет с аргентинцами
Победив по пенальти 5:3, подопечные Кержакова вышли в финал. Решающий матч Мемориала Гранаткина пройдет на "Петровском" 14 июня в 18:00.
Обновлено в 13:14
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Футбол
«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет
Обновлено в 13:29