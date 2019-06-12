Политика

Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над РоссиейREGNUM 16:30

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
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Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Lenta.ru16:56

Варшава рассчитывает на дальнейшее увеличение числа солдат США в Польше

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Дуда рассказал об отношениях России и Польши

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Трамп заявил, что надеется на улучшение отношений Польши и России

Московский Комсомолец15:33

Трамп понадеялся на хорошие отношения России и Польши

Газета.Ru16:20

Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши

РИА Новости15:11

Дуда рассказал о «превосходстве» поляков над россиянами

Известия16:34
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Персонаж Киану Ривза в Cyberpunk 2077 – второй по числу реплик. На озвучивание ушло 15 дней

Глава CD Projekt Марчин Ивински рассказал, что персонаж Киану Ривза будет одним из ключевых в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М

«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:39
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричества

"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие

Панков вручил дипломы выпускникам Военного института физкультуры

Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки вручили 104 офицерам. Этот выпуск стал 135-м в истории института.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Алексея Навального отпустили из полиции

Обновлено в 15:45
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить

В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

День России Галкин встретил вместе с детьми

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Общество

Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике

Обновлено вчера в 04:45
Общество

Москва стала лауреатом международной премии в области транспорта

Как передает корреспондент ТАСС, российская столица была отмечена в номинации "Лучший маркетинговый проект", награждение прошло в рамках международного саммита общественного транспорта, который проходит с 9 по 12 июня в Стокгольме.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

Обновлено в 12:34
Футбол

Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково

Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Общество

Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Политика

Путин уверен в восстановлении отношений с Украиной

Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинскими элитами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 17:27
Экономика

Nordgold завершила последний этап выкупа акций

Nordgold SE завершила последний этап тендерного предложения по выкупу акций, проводимому в соответствии с циркуляром от 9 февраля 2017 года, сообщила компания.
Обновлено в 05:29
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие

В ВКС России появятся летчицы-истребители

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Гаджеты

Apple и Microsoft создали новое приложение iCloud для Windows

Запуск нового приложения для Windows можно считать крупным событием, поскольку продуктов Apple, совместимых с операционной системой Microsoft, практически нет.
Обновлено в 05:03
Футбол

В финале Мемориала Гранаткина сборная России сыграет с аргентинцами

Победив по пенальти 5:3, подопечные Кержакова вышли в финал. Решающий матч Мемориала Гранаткина пройдет на "Петровском" 14 июня в 18:00.
Обновлено в 13:14
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Футбол

«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет

Обновлено в 13:29
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Обновлено в 14:03
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