Политика
URA.RuПрезидент Польши пообещал Зеленскому санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций. Об этом на встрече с украинским коллегой заявил президент Польши Анджей Дуда.
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Футбол
«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»
"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Общество
МВД: около 750 человек участвуют в незаконной акции в Москве
«В центре Москвы в не согласованном властями города публичном мероприятии принимают участие около 750 человек», — заявили в МВД.
RT на русском 08:58
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов
На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
Российская газета 08:31
Происшествия
Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию
В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.
Газета.Ru 07:52
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Политика
Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни
Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.
РБК 09:03
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Искандер»
Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Газета.Ru 08:56
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика
Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности
Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru вчера в 08:29
Футбол
Шамиль Газизов: «Надеюсь, беспредел с судейством закончится»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил работу судей в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).
Спорт БИЗНЕС Online 09:20
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Российская газета 06:49
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
В СБУ исключили обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа
Украина и Россия не смогут совершить обмен заключенными 30 августа, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Rambler News Service вчера в 05:32
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Общество
Мутко поручил создать проекты ливневой канализации в Нижнеудинске и Тулуне
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил до конца 2019 года создать проекты ливневой канализации в пострадавших от паводка Нижнеудинске и Тулуне Иркутской области, а также пройти экспертизу, сообщает пресс-служба вице-премьера.
РИА Новости 07:56
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News 00:30
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Здоровье
В Тульской области открылись четыре новых ФАПа
В пятницу, 30 августа, в муниципалитетах Тульской области открылись четыре новых фельдшерско-акушерских пункта – в сёлах Кресты и Языково соответственно Куркинского и Каменского районов, а также в деревнях Каменка и Малая Огарёвка Богородицкого и Тёпло-Огарёвского районов.
ГТРК Тула 09:20
Здоровье
Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале
Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
Вестник вчера в 13:35
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Транспорт
Почти 130 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах отменили и задержали почти 130 рейсов.
Газета.Ru 01:26