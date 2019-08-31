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Футбол «Сочи» в гостях разгромил «Рубин» "Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество МВД: около 750 человек участвуют в незаконной акции в Москве «В центре Москвы в не согласованном властями города публичном мероприятии принимают участие около 750 человек», — заявили в МВД.

Политика На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".

Происшествия Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.

Политика Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.

Происшествия Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.

Армия и оружие Появилось видео пуска ракеты «Искандер» Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

Общество Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.

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Футбол Шамиль Газизов: «Надеюсь, беспредел с судейством закончится» Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил работу судей в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).

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