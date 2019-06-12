Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскимиLenta.ru вчера в 16:56
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
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Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии
Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
Обновлено в 00:39
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Неизвестные облили иномарку новосибирца кислотой
Обновлено вчера в 23:12
Политика
На Сахалине началась избирательная кампания
На Сахалине стартовала избирательная кампания. В начале сентября там должны пройти досрочные выборы губернатора.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Политика
Путин назвал ШОС многоплановой организацией
Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".
Обновлено в 00:14
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Возлюбленную олигарха Владислава Доронина заподозрили в беременности
Избранница Владислава Доронина тщательно скрывала первую беременность: она носила широкие кардиганы, выбирала определенные позы для фотографий, стала реже выходить в свет — все ради того, чтобы окружающие как можно позже узнали об интересном положении.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Айнтрахт» рассчитывает подписать вратаря «ПСЖ»
В минувшем сезоне Трапп провел 45 матчей за "Айнтрахт", в которых пропустил 61 гол.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено вчера в 06:02
Общество
Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено 11 июня в 11:18
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку
Сообщения о приближении украинских военных к Донецку ложны, заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения
Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
Обновлено в 01:00
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Депутат Рады заявил о необходимости диалога с Россией
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич полагает, что диалог с Россией, поможет Украине решить конфликт внутри страны, а также снизить стоимость услуг ЖКХ.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Кино
Netflix показал первый кадр новой версии «Призрака в доспехах»
В сеть выложили первый кадр предстоящего аниме-сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045» от компании Netflix.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В ТЦ «Гудок» машина упала со второго этажа парковки
Напомним, весной на парковке ТРЦ весной этого года произошел аналогичный случай.
Обновлено в 00:24
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Трамп согласился применить компромат против соперников
Президент США Дональд Трамп заявил, что безоговорочно примет информацию, компрометирующую его противника.
Обновлено вчера в 22:36