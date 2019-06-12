Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскимиLenta.ru вчера в 16:56

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
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Польша считает причиной разлада с Россией «имперское лицо» Москвы

Эхо Москвы01:16

Президент Польши рассказал, чем поляки лучше русских

РИА Новостивчера в 22:32

Дуда рассказал об отношениях России и Польши

RT на русскомвчера в 15:49

Президент Польши заявил, что Варшава хотела бы видеть в Москве друга

ТАССвчера в 17:31

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Lenta.ruвчера в 16:56

Польша назвала «имперское лицо» России причиной разлада между странами

РБКвчера в 19:30

Дуда рассказал об отношениях между Россией и Польшей

Газета.Ruвчера в 15:09
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Происшествия

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе

Два нефтяных судна подверглись нападению 13 июня в Оманском заливе.
Обновлено в 02:44
Политика

На Украине снова запретили сериал «Сваты»

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) не одобрило телеканалу «1+1» трансляцию сериала «Сваты».
Обновлено вчера в 22:58
Технологии

Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы

В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Марш в поддержку журналиста Голунова проходит в Москве

Обновлено вчера в 05:01
Политика

Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества

Хотел бы поблагодарить Вас за согласие на это интервью.
Обновлено вчера в 23:59
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:14
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак

Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено вчера в 07:21
Общество

Названы любимые мультфильмы россиян

По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол

«Спартак» может купить нападающего «Ромы» Понсе

Московский «Спартак» может купить нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании

Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено 11 июня в 10:19
Происшествия

В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Экономика

СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов

Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.
Обновлено в 02:58
Политика

Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что массивная кибератака, которая была совершена на его мессенджер, началась в Китае.
Обновлено в 02:39
Транспорт

В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка

Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Обновлено вчера в 19:06
Финансы

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов

Только что проявился самый дикий и скандальный из эффектов сериала HBO "Чернобыль".
Обновлено в 01:00
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Путин поддержал президента Молдавии Додона

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии.
Обновлено в 02:29
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Обновлено вчера в 23:45
Здоровье

С начала года в Прикамье выявили 1,6 тысячи ВИЧ-инфицированных

Средний возраст ВИЧ-инфицированных составляет 36,1 лет.
Обновлено в 01:17
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Обновлено вчера в 14:03
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