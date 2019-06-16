Президент «ПСЖ»: я больше не хочу видеть «звезд» в клубеРИА Новости 12:25

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть "звезд" в команде.

Президент «ПСЖ»: я больше не хочу видеть «звезд» в клубе

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