Футбол

Президент «ПСЖ»: я больше не хочу видеть «звезд» в клубеРИА Новости 12:25

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть "звезд" в команде.
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Президент «ПСЖ»: «Я больше не намерен терпеть такое поведение звезд команды»

Sport24.ru13:25

Владелец «ПСЖ» «не собирается терпеть тех, кто ведет себя как звезды»

Спорт-Экспресс13:10

Нассер аль-Хелайфи: «Больше не потерплю суперзвездного поведения в „ПСЖ“. Кому не нравится – чао, двери открыты»

Sports.ru12:35

«Я устал от звездных игроков в команде». Президент «ПСЖ» сообщил о больших изменениях в клубе

Sportbox.RU12:49

«Я устал от звездных игроков в команде». Президент «ПСЖ» сообщил о больших изменениях в клубе

Матч ТВ12:49

Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды

Чемпионат12:59

Президент «ПСЖ»: я больше не хочу видеть «звезд» в клубе

РИА Новости12:25
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Политика

Усатый задержан при попытке попасть в Молдавию

Лидера молдавской пророссийской «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при возвращении в Молдавию.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено в 13:22
Политика

К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Здоровье

В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Военные Латвии обнаружили российский корабль у своих границ

О приближении российского боевого корабля к границе Латвии 16 июня сообщила пресс-служба военного ведомства страны на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:45
Гаджеты

Размеры Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro сравнили на живом фото

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) опубликовал новую подборку фотографий образцов защитного стекла для флагманских планшетофонов Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro, найденную у китайских источников.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Индия начала торговую войну с США

Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Сотни человек пришли проститься с убитым в драке в Чемодановке

На похороны 33-летнего жителя поселка Чемодановка Пензенской области, погибшего в ходе массовой драки, пришли не менее 300 человек.
Обновлено в 08:35
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Саратове «ГАЗель» протаранила забор и врезалась в детскую площадку

По предварительным данным, водитель «ГАЗели», двигалась вниз по Новоузенской от Кумыски, не справился с управлением грузовика, допустил выезд на встречную полосу, протаранил забор и влетел на детскую площадку, расположенную при многоквартирном доме.
Обновлено в 12:19
Политика

США вновь обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском проливе

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Тегеран совершил эти атаки, чтобы перекрыть транзит грузов в этом регионе.
Обновлено в 11:32
Футбол

Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Общество

Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Самбурская на отдыхе отметилась снимком без макияжа

Поклонники пожелали Самбурской во время отдыха «зарядить батареи» и обратили внимание, что актриса прекрасно выглядит без макияжа.
Обновлено в 13:11
Авто

Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня

Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:31
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций

Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии

В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Обновлено в 11:04
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Автоспорт

Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Общество

В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита

Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Происшествия

Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:35
Политика

Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет

7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Игры

Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек

Обновлено в 11:46
Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено в 12:56
Футбол

Гончаренко рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда будет проводить по две тренировки в день на своей базе до вылета в Австрию.
Обновлено в 11:54
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