Состоялась встреча агента полузащитника «Реала» Иско и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Интересы футболиста представляет его отец. Ранее сообщалось, что мадридцы могут продать хавбека зимой.

Происшествия Происшествия Снежная лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае

Общество Общество Пользователей Сети рассмешила Меланья Трамп «без штанов» Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt: российский «Авангард» вызвал «панику» в США Немецкое издание Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".

Хоккей Хоккей Сборная России обыграла команду Чехии

Происшествия Происшествия В Подмосковье загорелся газопровод

Политика Политика В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

Экономика Экономика Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.

Политика Политика Песков рассказал, как Путин встретит Новый год Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.

Происшествия Происшествия В Египте подорвали автобус с туристами

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Наука Наука Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.

Экономика Экономика Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.

Армия и оружие Армия и оружие Стратегия РФ по модернизации боевых самолётов восхитила США В США высоко оценили модернизацию военных самолетов советской эпохи.

Происшествия Происшествия Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.

Армия и оружие Армия и оружие Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.

Наука Наука В Бразилии обнаружили самую редкую в мире птицу

Политика Политика Володин ответил на требования Меркель и Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Общество Общество Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород

Общество Общество Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео первого полета модернизированного Ту-22М3М ОАК опубликовала кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

Культура Культура Скончался израильский писатель Амос Оз В Израиле на 79-м году жизни скончался известный писатель Амос Оз, сообщило издание Jerusalem Post.

Происшествия Происшествия Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Филиппин Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Филиппин - Геологическая служба США.

Гаджеты Гаджеты Apple запатентовала гнущийся в обе стороны iPhone

Армия и оружие Армия и оружие Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.

Происшествия Происшествия ФСБ нагрянула с обысками на склады сети магазинов «Красное и Белое» В офисах и на складах крупной распространённой в России сети торговых точек по продаже спиртных напитков «Красное и Белое» в Челябинске и российской столице проходят обыски.

Политика Политика Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Футбол Футбол Кокорин не сможет сыграть в футбол с сотрудниками «Бутырки» Футболист Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», не сможет сыграть за команду заключенных против сотрудников.

Общество Общество Артем Шейнин прокомментировал скандальное видео с корпоратива

Политика Политика Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.