Футбол
Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе останется в клубеСпорт-Экспресс 14:20
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форвард Кильян Мбаппе останется в клубе. Ранее сообщалось, что на 20-летнего француза претендовал "Реал".
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
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«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
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Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
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Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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