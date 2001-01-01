Футбол

Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе останется в клубеСпорт-Экспресс 14:20

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форвард Кильян Мбаппе останется в клубе. Ранее сообщалось, что на 20-летнего француза претендовал "Реал".
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Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе останется в клубе

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Президент «ПСЖ»: «Мбаппе на 200% останется»

Sports.ru13:34

Президент «ПСЖ»: на 200% уверен, что Мбаппе останется на следующий сезон

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Президент ПСЖ: «Мбаппе на 200% останется в клубе»

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Руководство «ПСЖ» уверено, что Мбаппе останется в клубе

Sportbox.RU08:07

Руководство «ПСЖ» уверено, что Мбаппе останется в клубе

Матч ТВ08:07

Президент «ПСЖ» исключил продажу Мбаппе этим летом

Советский спорт10:23
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
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