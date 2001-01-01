Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе останется в клубеСпорт-Экспресс 14:20

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форвард Кильян Мбаппе останется в клубе. Ранее сообщалось, что на 20-летнего француза претендовал "Реал".

Спорт Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".

Политика Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Политика Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.

Шоу-бизнес Бари Алибасов выписан из больницы Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Политика В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.

Музыка Николай Басков выпустил новую песню на стихи Михаила Гуцериева В ближайшее время Басков приступит к съёмкам видео «Сердце на сердце» и обещает поклонникам клип, который они оценят по достоинству.

Авто В России найден Land Rover Discovery с пробегом 1 млн километров Поистине уникальное достижение покорилось 29-летнему внедорожнику Land Rover Discovery, проехавшему по дорогам России 1 000 153 километра.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Здоровье В Саратовской области растет число заболевших мышиной лихорадкой Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) диагностирована уже у 762 жителей Саратовской области, в том числе у 33 детей.

Гаджеты Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.

Армия и оружие Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.

Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Политика Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.