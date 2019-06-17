Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе останется в клубеСпорт-Экспресс 14:20

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форвард Кильян Мбаппе останется в клубе. Ранее сообщалось, что на 20-летнего француза претендовал "Реал".

Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе останется в клубе

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