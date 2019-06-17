Футбол

Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе останется в клубеСпорт-Экспресс 14:20

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форвард Кильян Мбаппе останется в клубе. Ранее сообщалось, что на 20-летнего француза претендовал "Реал".
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Президент «ПСЖ»: «Мбаппе на 200% останется»

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Президент «ПСЖ»: на 200% уверен, что Мбаппе останется на следующий сезон

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Президент «ПСЖ» исключил уход Мбаппе и пообещал новичков с образцовым менталитетом

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Матч ТВ08:07

Руководство «ПСЖ» уверено, что Мбаппе останется в клубе

Sportbox.RU08:07

Президент «ПСЖ» исключил продажу Мбаппе этим летом

Советский спорт10:23
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:35, Вашингтон
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В 45 хозяйствах в Чемодановке оставили умирать домашний скот

Обновлено в 11:45
Экономика

России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
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Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Общество

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Объявлены российские цены Xiaomi Mi 9T и Mi Band 4

Обновлено в 13:48
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия

На границе Китая и КНДР произошло землетрясение

В китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР зафиксированы подземные толчки магнитудой 1,3. Их причиной мог послужить взрыв, сообщает The Japan Times со ссылкой на сейсмологов Китая.
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Новое в онкологии. Специалисты по лучевой диагностике делятся опытом

Сотрудники центра и приглашенные специалисты в области интервенционной радиологии и лучевой диагностики из ведущих российских научно-исследовательских центров поделятся многолетним клиническим опытом.
Обновлено в 12:42
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Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

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Обновлено в 10:10
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при "внешней угрозе".
Обновлено в 16:17
Происшествия

«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»

Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
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Политика

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
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Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

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По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
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Происшествия

В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер

Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.
Обновлено в 15:38
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Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию

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Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

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Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
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В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
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Культура

Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом

Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
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Британского принца Уильяма раскритиковали за его отношение к старшим детям.
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