Футбол
Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клубаВести.Ru 15:19
Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе. Также глава "ПСЖ" сообщил, что клуб нуждается в серьезной перестройке.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
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Разработчик Хидэо Кодзима в своём твиттере написал серию постов, в которых рассказал о том, чем ему приходилось занимается в геймдеве.
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ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов
ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
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В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного
В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
Обновлено в 07:21
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Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году
Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.
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Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
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Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
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Молдавский и российский предприниматель Ренато Усатый, оппозиционный лидер «Нашей партии», был задержан сразу после возвращения в Молдавию, допрошен и отпущен.
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Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
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Исполнилось 65 лет со дня рождения Сергея Курехина
16 июня исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора Сергея Курехина.
Обновлено в 07:02
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Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
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Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца
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Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
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"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
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Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко
Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
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Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
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Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39