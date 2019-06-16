Футбол
Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из командыLenta.ru 14:37
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды. Его слова в воскресенье, 16 июня, приводит France Football.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Вашингтон
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Авто
Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину
"Ввести опросы для украинцев" Напомним: после вхождения Крыма в состав России между полуостровом и украинскими территориями появилась государственная граница, которую власти Украины называют административной, — с их точки зрения, де-юре Крым остаётся частью страны.
Обновлено в 18:28
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Следственный комитет начал проверку по факту смерти 17-летнего спортсмена из Мурманска в горах Крыма.
Обновлено в 12:09
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей
В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Единоборства
Кудряшов проиграл бой за титул WBC Silver
Обновлено в 12:01
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Общество
Этот суровый народ первым пришел к российским северным берегам и стал для всех загадкой
С одной стороны, кажется, что эти общины русских и финно-угорских народов ничего не объединяет, они и сами путаются в показаниях — кто принадлежит к поморам, а кто нет.
Обновлено в 14:41
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Экономика
Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процента
За 2018 год товарооборот Приморского края с Китаем увеличился на 23 процента по сравнению с 2017 годом и составил четыре миллиарда долларов.
Обновлено в 02:17
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Музыка
Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse
Обновлено в 18:31
Футбол
«Наполи» выкупил Оспину у «Арсенала»
«Наполи» выкупил у лондонского «Арсенала» голкипера Давида Оспину. Футболист обошелся неаполитанскому клубу в 4,5 млн евро.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Космос
Илон Маск прокомментировал запуск картонного Рогозина в космос
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил томским ученым, которые на днях запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина в игрушечной «семерке» — таким образом студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники испытали стратостат для полетов в ближний космос.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Минторг США усомнился в заключении договора с Китаем на G20
Глава министерства торговли США Уилбур Росс в воскресенье высказал сомнения в том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе саммита G20 в Осаке удастся урегулировать торговые споры между двумя государствами.
Обновлено в 16:43