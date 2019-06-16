Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клубаВести.Ru вчера в 15:19

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе. Также глава "ПСЖ" сообщил, что клуб нуждается в серьезной перестройке.

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.

Политика Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову.

Общество СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.

Армия и оружие Миномёты «Тюльпан» призваны разрушать города, считают в США Сирийская армия в настоящее время использует буксируемые минометы M240 (на основе которых создана артчасть «Тюльпана») при осадах удерживаемых повстанцами городов.

Экономика «Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").

Происшествия Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.

Общество Кузбасским угольщикам вернули 25 млн зарплатного долга Прокурорская проверка выявила, что работникам ООО «Ровер» задолжали за март 15,6 миллиона, а за апрель — 13,6 миллиона рублей.

Кино Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Происшествия Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Счетная палата обнаружила арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте Киноконцерн заключил его с управлением Росимущества по Москве больше двадцати лет назад.

Экономика Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР в конце 2018 года подписали протокол о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, первоначально китайская сторона одобрила только 10 российских молокозаводов, а уже в апреле этого года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен до 33 компаний.

Спорт Россиянин Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги, упав на финише Атлет пересек финишную линию первым с результатом 13,12 секунды, который стал рекордом сезона Легкоатлет Сергей Шубенков выиграл шестой этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, сообщает Интерфакс.

Происшествия В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.

Политика Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.

Политика Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.