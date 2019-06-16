Футбол
Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клубаВести.Ru вчера в 15:19
Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе. Также глава "ПСЖ" сообщил, что клуб нуждается в серьезной перестройке.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя
Обновлено вчера в 09:41
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено 15 июня в 15:39
Политика
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Миномёты «Тюльпан» призваны разрушать города, считают в США
Сирийская армия в настоящее время использует буксируемые минометы M240 (на основе которых создана артчасть «Тюльпана») при осадах удерживаемых повстанцами городов.
Обновлено в 01:08
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»
Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения
Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Кузбасским угольщикам вернули 25 млн зарплатного долга
Прокурорская проверка выявила, что работникам ООО «Ровер» задолжали за март 15,6 миллиона, а за апрель — 13,6 миллиона рублей.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Кино
Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших истребителя МиГ-35
Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:15
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
Счетная палата обнаружила арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Киноконцерн заключил его с управлением Росимущества по Москве больше двадцати лет назад.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР в конце 2018 года подписали протокол о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, первоначально китайская сторона одобрила только 10 российских молокозаводов, а уже в апреле этого года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен до 33 компаний.
Обновлено вчера в 22:46
Спорт
Россиянин Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги, упав на финише
Атлет пересек финишную линию первым с результатом 13,12 секунды, который стал рекордом сезона Легкоатлет Сергей Шубенков выиграл шестой этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье
Сдать кровь для юной Вероники Красиной просят сахалинцев
Сдать кровь для юной Вероники Красиной просят сахалицев.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение
Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено 15 июня в 22:43
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Израиль назвал в честь Трампа поселок на Голанах
Обновлено вчера в 11:10