Футбол

Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клубаВести.Ru вчера в 15:19

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе. Также глава "ПСЖ" сообщил, что клуб нуждается в серьезной перестройке.
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