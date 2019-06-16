Футбол
Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из командыLenta.ru 14:37
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды. Его слова в воскресенье, 16 июня, приводит France Football.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:43, Вашингтон
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Финансы
Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами
В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Обновлено в 17:01
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Единоборства
Кудряшов проиграл бой за титул WBC Silver
Обновлено в 12:01
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что административный центр Украины нужно убрать из Киева, чтобы «начать все с чистого листа», передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 19:40
Политика
Команда Зеленского может продать здание администрации президента
В команде Зеленского еще до инаугурации заявляли, что администрация планирует перебраться в другое место.
Обновлено в 15:31
Хоккей
Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Музыка
Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse
Обновлено в 18:31
Здоровье
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Обновлено в 02:00
Технологии
Тренды интернет-рекламы и искусственный интеллект
Самое большое изменение в интернет-рекламе заключается в том, что рекламодатели, а вместе с ними издатели, используют всё больше способов для охвата аудитории блокировщиков рекламы.
Обновлено в 19:30
Здоровье
Четыре главных принципа, которые сохранят здоровье детей на годы
Современные дети мало двигаются, много времени проводят в гаджетах, а пропитание им добывать не нужно — достаточно вытянуть руку и взять пирожок с полочки.
Обновлено в 10:56
Общество
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Авто
Kia Motors закрывает свой завод в Китае
О продаже завода Kia Motors объявила в конце мая. Создание и выпуск автомобилей на данном предприятии продлится до конца июня.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Политика
В Совфеде ответили на слова Болтона о «контракте» РФ и Венесуэлы
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в фейсбуке прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об оборонном "контракте" Москвы и Каракаса.
Обновлено в 17:56
Экономика
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Политика
Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.
Обновлено в 17:03