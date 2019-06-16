Футбол

Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из командыLenta.ru 14:37

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды. Его слова в воскресенье, 16 июня, приводит France Football.
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Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды

Чемпионат12:59

Президент «ПСЖ» раскритиковал капризных звёзд клуба

Sport.ru13:43

Владелец «ПСЖ» «не собирается терпеть тех, кто ведет себя как звезды»

Спорт-Экспресс13:10

«Если звездам что-то не нравится — до свидания». «ПСЖ» меняет курс развития и готов продать Неймара

Sport24.ru16:45

«Я устал от звездных игроков в команде». Президент «ПСЖ» сообщил о больших изменениях в клубе

Матч ТВ12:49

Нассер аль-Хелайфи: «Больше не потерплю суперзвездного поведения в „ПСЖ“. Кому не нравится – чао, двери открыты»

Sports.ru12:35

Президент «ПСЖ»: я больше не хочу видеть «звезд» в клубе

РИА Новости12:25
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:43, Вашингтон
Экономика

Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Политика

Экстренно госпитализирован глава Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Музыка

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

Обновлено в 12:39
Финансы

Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Обновлено в 17:01
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Единоборства

Кудряшов проиграл бой за титул WBC Silver

Обновлено в 12:01
Политика

Индия начала торговую войну с США

Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Политика

Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что административный центр Украины нужно убрать из Киева, чтобы «начать все с чистого листа», передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 19:40
Политика

Команда Зеленского может продать здание администрации президента

В команде Зеленского еще до инаугурации заявляли, что администрация планирует перебраться в другое место.
Обновлено в 15:31
Хоккей

Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Музыка

Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse

Обновлено в 18:31
Здоровье

Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Обновлено в 02:00
Технологии

Тренды интернет-рекламы и искусственный интеллект

Самое большое изменение в интернет-рекламе заключается в том, что рекламодатели, а вместе с ними издатели, используют всё больше способов для охвата аудитории блокировщиков рекламы.
Обновлено в 19:30
Здоровье

Четыре главных принципа, которые сохранят здоровье детей на годы

Современные дети мало двигаются, много времени проводят в гаджетах, а пропитание им добывать не нужно — достаточно вытянуть руку и взять пирожок с полочки.
Обновлено в 10:56
Общество

Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Авто

Kia Motors закрывает свой завод в Китае

О продаже завода Kia Motors объявила в конце мая. Создание и выпуск автомобилей на данном предприятии продлится до конца июня.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Политика

В Совфеде ответили на слова Болтона о «контракте» РФ и Венесуэлы

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в фейсбуке прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об оборонном "контракте" Москвы и Каракаса.
Обновлено в 17:56
Экономика

Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ

Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

При обстреле поселения на юге Алеппо погибли 12 мирных жителей

Обновлено в 18:35
Политика

Президент Германии оценил отношения ЕС и России

Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Политика

Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.
Обновлено в 17:03
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