Футбол

Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд командыЧемпионат 12:59

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент «ПСЖ»: я больше не хочу видеть «звезд» в клубе

РИА Новости12:25

Президент «ПСЖ»: «Игроки не должны вести себя как селебрити»

Спорт-Экспресс20:46

«Если звездам что-то не нравится — до свидания». «ПСЖ» меняет курс развития и готов продать Неймара

Sport24.ru16:45

«Я устал от звездных игроков в команде». Президент «ПСЖ» сообщил о больших изменениях в клубе

Матч ТВ12:49

Президент «ПСЖ»: я полностью уверен в Леонардо

Чемпионат21:53

Президент «ПСЖ» раскритиковал капризных звёзд клуба

Sport.ru13:43

Нассер аль-Хелайфи: «Больше не потерплю суперзвездного поведения в „ПСЖ“. Кому не нравится – чао, двери открыты»

Sports.ru12:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:19, Ашберн
Кино

Стал известен победитель кинофестиваля «Кинотавр»

Обновлено в 16:58
Общество

Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие сутки в Ростове и области

Как проинформировали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, местами на территории Донского региона ожидаются ливни с грозами, не исключен град, а также усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 20-23 метров в секунду.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие

Дончане слушают минскую симфонию: по Донецку работает тяжелая артиллерия

Обновлено в 15:16
Происшествия

Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»

Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом

Обновлено в 22:11
Политика

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено в 20:14
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Звезда «Ментовских войн» Андрей Биланов перестал скрывать возлюбленную

Обновлено в 20:00
Общество

В Южно-Сахалинске сносят расселенные бараки

Обновлено в 21:43
Кино

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено в 18:24
Технологии

В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

Обновлено в 15:20
Происшествия

Десять человек стали жертвами бунта в тюрьме в Парагвае

Прокуратура подтвердила информацию о смерти 10 человек в ходе бунта в тюрьме Сан-Педро в Парагвае, в том числе пятеро были обезглавлены, информирует издание ABC Color.
Обновлено в 22:13
Политика

Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт

Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Финансы

Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования

Решить проблему, как считают в Общественной палате, можно за счёт создания гарантийных фондов целевого кредитования.
Обновлено в 21:13
Футбол

Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»

Обновлено в 13:03
Общество

В России появится новая маркировка продуктов

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено в 19:49
Экономика

Автоконцерны приступили к сборке субсидий

Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.
Обновлено в 18:31
Политика

Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина

Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба

Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Журналисту Голунову предоставили защиту

Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46
Общество

Жители Сахалина остались без света из-за непогоды

Без света осталась часть домов в населенных пунктах юга Сахалина.
Обновлено в 21:21
Экономика

Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах

Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Политика

Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских

Сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.
Обновлено в 22:04
Общество

Каркас основного здания аэровокзала Южно-Сахалинска смонтирован

Работы с каркасом основного здания уже окончены.
Обновлено в 21:21
Музыка

Скончался барабанщик «Машины времени»

Обновлено в 07:12
Общество

Исторические здания рядом с мэрией Южно-Сахалинска никто не решается ремонтировать

Сахалинская область имеет не так много исторических зданий советского периода, поэтому все они бросаются в глаза.
Обновлено в 21:18
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное